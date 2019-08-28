شكرا لقرائتكم بعد السيطرة على زنجبار.. القوات اليمنية تصل أطراف عدن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفادت مصادر "العربية"، الأربعاء، أن قوات الشرعية اليمنية دخلت زنجبار عاصمة أبين، وسيطرت عليها وأنها وصلت إلى أطراف عدن.

كما أكدت أن القوات الحكومية وصلت وادي دوفس شرق عدن، وأن المجلس الانتقالي بدأ بسحب قواته.

إلى ذلك، طلبت الحكومة قوات الانتقالي بتسليم عدن لقواتها.

من جهته، أكد وزير الإعلام اليمني سيطرة الجيش على زنجبار. وأضاف أن الجيش الوطني والأجهزة الأمنية يستكملون سيطرتهم على جميع مديريات محافظة أبين بعد استعادتهم مدينة زنجبار.

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إلى ذلك، أشار في سلسلة تغريدات على حسابه في تويتر إلى الفرحة العارمة التي استقبل بها الأهالي الجيش، قائلاً: "مشاهد وثقها مواطن تظهر الفرحة العارمة والاستقبال الشعبي الكبير لأبطال الجيش الوطني بعد استعادتهم مدينة زنجبار عاصمة أبين".

كما أكد أن "الحكومة اليمنية ماضية في تثبيت الأمن والاستقرار في كافة المحافظات المحررة، وحشد كافة الطاقات والجهود الوطنية لحسم المعركة الرئيسية والمصيرية التي يخوضها اليمنيون مع الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران بدعم وإسناد من التحالف بقيادة المملكة".

يذكر أن قوات الجيش كانت دخلت، صباح الثلاثاء، مدينة شقرة الساحلية في محافظة أبين، والتي تبعد نحو 100 كلم شرق عدن، وتخوض مواجهات مع قوات الحزام الأمني الموالية للمجلس الانتقالي.

وأوضحت مصادر محلية أن المواجهات اندلعت بعد فشل مساعي وساطة لإقناع القوات الموالية للانتقالي بمغادرة المدينة وتسليمها سلمياً.