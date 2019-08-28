شكرا لقرائتكم ابتلعهما البحر.. تفاصيل انتشال سعودية وابنتها بإندونيسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عثرت السلطات الإندونيسية على جثتي مواطنة سعودية وابنتها بعد غرقهما قبالة شاطئ كيتاباك في لومبوك، المجاورة في الجنوب الإندونيسي لجزيرة "بالي" السياحية الشهيرة، وتم التعرف على هوية الضحيتين وهما جميلة عبد الملك (45 عاما) وإلهام عبد السلام (26 عاماً).

وأظهر فيديو كيفية انتشال الأهالي لجثة إحداهما في مشهد مأساوي، صوّره أحدهم بهاتفه الجوال، وكشف الفيديو هيجان البحر وسط أجواء غائمة وكثيفة.

هبت لمساعدة والدتها.. فقضت

ووفقاً لموقع "جاكرتا بوست"، فإن الضحيتين قدمتا لإندونيسيا من مدينة جدة بغرض السياحة، وأوضح ويسواناندا، المتحدث باسم وكالة "ماتارام" للبحث والإنقاذ، أن الضحيتين كانتا تمكثان في فيلا خاصة في منطقة "سينجيجي" غرب لومبوك.

وأضاف: "إنه بعد حوالي نصف ساعة من وصولهما إلى الشاطئ، ابتلعت الأمواج جميلة أثناء السباحة، وحاولت إلهام مساعدة والدتها، لكن الأمواج جرفتها هي الأخرى، وتم انتشال جثتي الضحيتين ونقلهما إلى مستشفى الشرطة في بيانيكارا في ماتارام".

Advertisements

أول صورة

كما نقل موقع "viva news" الإندونيسي أول صورة للحظة انتشال السعودية وابنتها، وأكد الموقع الإخباري أن الشرطة والسكان أجروا عمليات بحث حتى تم العثور على الغريقتين في تمام 17:30 بالتوقيت الإندونيسي، الاثنين، وتم نقلهما إلى المستشفى بشكل فوري.

من جهتها، أكدت السفارة السعودية في جاكرتا لـ"العربية.نت"، أن قسم شؤون السعوديين بالسفارة باشر الحادثة منذ اللحظات الأولى التي تلقى فيها الخبر، وأشرف مندوب السفارة على الحالة حتى نقلها إلى المستشفى ومن ثم إلى جاكرتا.

غرق سعودية وابنتها في إندونيسيا

كما أوضحت أنه "تم بعد ذلك تجهيز نقل جثماني الضحيتين - رحمهما الله - بنقلهما مع ذويهما إلى المملكة على رحلة الخطوط السعودية التي غادرت جاكرتا ليلة الثلاثاء".

وقد تواصل سفير خادم الحرمين الشريفين عصام عابد الثقفي مع ولي أمر الضحيتين لتقديم واجب العزاء واستقباله في مكتبه يوم الثلاثاء والاطمئنان على كافة الخدمات التي قدمت لهم من السفارة.