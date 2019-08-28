"بالزيادات والعلاوات التي تقررت".. مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهري سبتمبر وأكتوبر

الموجز

وزارة تعلن المالية تقديم مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهري سبتمبر وأكتوبر، من العام الجاري بمناسبة بدء العمل بموازنة العام المالي 2019-2020.

حيث قررت وزارة المالية صرف المرتبات والأجور للعاملين بالدولة "بالزيادات والعلاوات التي تقررت" بما فيها المحول منها على البنوك الخاصة، وكذلك النفقات في الشهور الأربعة لمدة خمسة أيام عمل خلال المواعيد الآتية:

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- صرف مرتبات سبتمبر، بدءًا من الأحد 15 سبتمبر 2019.

- صرف مرتبات أكتوبر بدءًا من الأحد 20 أكتوبر 2019.

ومن المعروف أن وزارة المالية تقديم صرف مرتبات العاملين لنحو 6 ملايين مواطن بالجهاز الإداري للدولة، الذين يتقاضون رواتبهم عن طريق كروت البنوك والتحويلات المصرفية.