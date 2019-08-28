الموجز
وزارة تعلن المالية تقديم مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهري سبتمبر وأكتوبر، من العام الجاري بمناسبة بدء العمل بموازنة العام المالي 2019-2020.
حيث قررت وزارة المالية صرف المرتبات والأجور للعاملين بالدولة "بالزيادات والعلاوات التي تقررت" بما فيها المحول منها على البنوك الخاصة، وكذلك النفقات في الشهور الأربعة لمدة خمسة أيام عمل خلال المواعيد الآتية:
- صرف مرتبات سبتمبر، بدءًا من الأحد 15 سبتمبر 2019.
- صرف مرتبات أكتوبر بدءًا من الأحد 20 أكتوبر 2019.
ومن المعروف أن وزارة المالية تقديم صرف مرتبات العاملين لنحو 6 ملايين مواطن بالجهاز الإداري للدولة، الذين يتقاضون رواتبهم عن طريق كروت البنوك والتحويلات المصرفية.
كانت هذه تفاصيل خبر "بالزيادات والعلاوات التي تقررت".. مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهري سبتمبر وأكتوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.