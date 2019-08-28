جريحة في بخعون الضنية نتيجة اطلاق زوجها النار عليها

أقدم المدعو م. خ. على ​إطلاق النار​ باتجاه زوجته أ.م. من سلاح حربي في بلدة بخعون ـ ​الضنية​، ما أدى إلى إصابتها بطلقات في قدمها.

وقد نقلت سيارة إسعاف تابعة لجهاز الطوارىء والإغاثة في الجمعية الطبية الإسلامية المرأة المصابة إلى مركز العائلة الطبي في ​زغرتا​ للعلاج، فيما حضرت ​القوى الأمنية​ على الفور إلى المكان وباشرت بفتح تحقيق في الحادث، وتعمل على ملاحقة مطلق النار الذي فر إلى جهة مجهولة.