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جريحة في بخعون الضنية نتيجة اطلاق زوجها النار عليها

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أقدم المدعو م. خ. على ​إطلاق النار​ باتجاه زوجته أ.م. من سلاح حربي في بلدة بخعون ـ ​الضنية​، ما أدى إلى إصابتها بطلقات في قدمها.

وقد نقلت سيارة إسعاف تابعة لجهاز الطوارىء والإغاثة في الجمعية الطبية الإسلامية المرأة المصابة إلى مركز العائلة الطبي في ​زغرتا​ للعلاج، فيما حضرت ​القوى الأمنية​ على الفور إلى المكان وباشرت بفتح تحقيق في الحادث، وتعمل على ملاحقة مطلق النار الذي فر إلى جهة مجهولة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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