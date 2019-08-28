جريحة في بخعون الضنية نتيجة اطلاق زوجها النار عليها

أقدم المدعو م. خ. على إطلاق النار باتجاه زوجته أ.م. من سلاح حربي في بلدة بخعون ـ الضنية، ما أدى إلى إصابتها بطلقات في قدمها.
وقد نقلت سيارة إسعاف تابعة لجهاز الطوارىء والإغاثة في الجمعية الطبية الإسلامية المرأة المصابة إلى مركز العائلة الطبي في زغرتا للعلاج، فيما حضرت القوى الأمنية على الفور إلى المكان وباشرت بفتح تحقيق في الحادث، وتعمل على ملاحقة مطلق النار الذي فر إلى جهة مجهولة.
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