فنيش: العمل الدبلوماسي مطلوب بعد رد حزب الله على العدوان الاسرائيلي

اشار وزير الشباب و​الرياضة​ ​محمد فنيش​ الى ان الرد على العدوان ال​اسرائيل​ي مرتبط بحسابات ​المقاومة​، ولفت الى ان العمل الدبلوماسي مطلوب بعد رد ​حزب الله​ على ​العدوان الاسرائيلي​، وكي يقنع الاسرائيلي بعدم كسر توازن الرعب الموجود وعدم الرد على رد المقاومة.

واعتبر فنيش في حديث تلفزيوني، ان رئيس وزراء العدو ​بنيامين نتانياهو​ يعبث بأمن الدول، الا انه يعرف انه محكوم بكوابح سياسية لها علاقة بالمعادلات الدولية، وهو يسعى اليوم لشن حرب في المنطقة تتورط بها ​الولايات المتحدة الاميركية​، والاسرائيلي يدرك ان نتائج احداث ​سوريا​ و​العراق​ و​اليمن​ لم تكن لمصلحته على المستوى الاستراتيجي. ولفت الى ان الاميركي ليس بوارد الدخول في الحرب، وكثير من المؤشرات تدل على ذلك، ولا اعتقد ان ​الادارة الاميركية​ ستعمل لصالح الادارة الاسرائيلية، رغم انها ستدعم اسرائيل للنهاية الا ان استراتيجيتها ليس استراتيجية حرب في الفترة الراهنة.

واوضح اننا امام مشكل اقتصادي بإعتراف الجميع، كما ان هناك عجز هائل بالميزان التجاري، ولفت الى ان هناك عدة ملفات يجب درسها لمعالجة الوضع، ويجب ان يكون هناك صراحة ووضوح وشفافية في حل الموضوع بما يتلاءم مع الواقع الاجتماعي.