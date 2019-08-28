النشرة: لليوم الثالث على التوالي الجيش الاسرائيلي يخفف من دورياته على الحدود مع لبنان

اشار مراسل "​الخليج 365​" في حاصبيا، الى انه لا يزال الهدوء الحذر يلف جانبي الحدود في القطاع الشرقي في ​جنوب لبنان​، يقطعه بين الحين والاخر خروقات للطيران التجسسي الاسرائيلي فوق المناطق المحررة في ​مرجعيون​ العرقوب وحاصبيا، ويتزامن ذلك مع استنفار للجيش الاسرائيلي في مواقعه الامامية المتاخمة للمناطق المحررة، في وقت حد فيه من دورياته المؤللة المعتادة لليوم الثالث على التوالي بمحاذاة ​السياج الحدودي​ بمحاور ​الوزاني​ ​العباسية​ وتخوم ​مزارع شبعا​.

وفي الجانب اللبناني، تنشط الدوريات المشتركة للجيش اللبناني و​قوات اليونيفيل​ مع اقامة العديد من نقاط المراقبة الثابتة والظرفية في نقاط قريبة من الحدود لمراقبة الوضع تحسبا لاي طارئ.