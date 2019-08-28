اشار مراسل "الخليج 365" في حاصبيا، الى انه لا يزال الهدوء الحذر يلف جانبي الحدود في القطاع الشرقي في جنوب لبنان، يقطعه بين الحين والاخر خروقات للطيران التجسسي الاسرائيلي فوق المناطق المحررة في مرجعيون العرقوب وحاصبيا، ويتزامن ذلك مع استنفار للجيش الاسرائيلي في مواقعه الامامية المتاخمة للمناطق المحررة، في وقت حد فيه من دورياته المؤللة المعتادة لليوم الثالث على التوالي بمحاذاة السياج الحدودي بمحاور الوزاني العباسية وتخوم مزارع شبعا.
وفي الجانب اللبناني، تنشط الدوريات المشتركة للجيش اللبناني وقوات اليونيفيل مع اقامة العديد من نقاط المراقبة الثابتة والظرفية في نقاط قريبة من الحدود لمراقبة الوضع تحسبا لاي طارئ.
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: لليوم الثالث على التوالي الجيش الاسرائيلي يخفف من دورياته على الحدود مع لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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