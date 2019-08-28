مسؤول إيراني: دخول الإمارات بمستنقع اليمن خطأ وعليها أن تكون أكثر حذرا بتصرفاتها

أكّد عضو لجنة ​الأمن​ القومي و​السياسة​ الخارجية في ​مجلس الشورى​ ال​إيران​ي، ​علاء الدين بروجردي​، أنّ "دخول ​الإمارات​ في مستنقع ​اليمن​ كان خطأ منذ اليوم الأوّل، ونظرًا لأنّ هذا البلد محدود من الناحية الجغرافيّة ويعتمد اعتمادًا كبيرًا على ​الاقتصاد​ ويُعدّ أحد المراكز التجاريّة في المنطقة، فيجب عليه أن يكون أكثر حذرًا في تصرّفاته".

ولفت في حديث صحافي، إلى أنّه "إذا تغيّر سلوك الإمارات في المنطقة ، وهو أمر غير مؤكّد، فستُعتبر خطوة إيجابيّة بالتأكيد، وستعوّض عن أخطائها السابقة، كما من شأنها تحسين وضع الإمارات وتعزيز علاقاتها مع إيران"، موضحًا أنّ "إيران تعتبر الإمارات دولة جارة وتربطنا بها دومًا علاقات جيدة، ونأمل أن تعود هذه العلاقات إلى مكانتها السابقة".

وركّز بروجردي على أنّ "أيّ محاولة لانعدام أمن وإشعال حرب يتعارضان مع الأمن الدائم في المنطقة، كما أنّ اتخاذ خطوات للحدّ من الأزمات الإقليميّة، تساهم في تحقيق الأمن المستدام في المنطقة".