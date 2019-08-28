ظريف لرئيس وزراء اليابان: إيران لا تسعى لزيادة التوتر وينبغي أن يتمتع كل بلد بحقوقه

ركّز وزير الخارجية ال​إيران​ية ​محمد جواد ظريف​، خلال لقائه رئيس الوزراء الياباني ​شينزو آبي​ في يوكوهاما، على أنّ "إيران لا تسعى مطلقًا لزيادة التوتر، لكن ينبغي أن يتمتّع كلّ بلد بحقوقه الّتي يكفلها له القانون الدولي".

وكان الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ قد أعلن العام الماضي انسحاب ​الولايات المتحدة الأميركية​ من ​الاتفاق النووي​ الدولي مع إيران المبرم عام 2015، وشدّد العقوبات عليها في محاولة لوقف صادرات إيران النفطية تمامًا.

ولفت يوم الإثنين إلى "أنّه سيجتمع مع نظيره الإيراني ​حسن روحاني​ عند توفّر الظروف المناسبة لإنهاء المواجهة المتعلّقة بالاتفاق النووي"، مبيّنًا أنّ "هناك محادثات جارية لمعرفة كيف يمكن للدول فتح خطوط ائتمان لتمكين طهران من تسيير أمورها الاقتصاديّة".

أمّا روحاني فشدّد على أنّ "طهران لن تجري محادثات مع الولايات المتحدة إلّا بعد رفع كلّ العقوبات".