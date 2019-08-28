ركّز وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف، خلال لقائه رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في يوكوهاما، على أنّ "إيران لا تسعى مطلقًا لزيادة التوتر، لكن ينبغي أن يتمتّع كلّ بلد بحقوقه الّتي يكفلها له القانون الدولي".
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن العام الماضي انسحاب الولايات المتحدة الأميركية من الاتفاق النووي الدولي مع إيران المبرم عام 2015، وشدّد العقوبات عليها في محاولة لوقف صادرات إيران النفطية تمامًا.
ولفت يوم الإثنين إلى "أنّه سيجتمع مع نظيره الإيراني حسن روحاني عند توفّر الظروف المناسبة لإنهاء المواجهة المتعلّقة بالاتفاق النووي"، مبيّنًا أنّ "هناك محادثات جارية لمعرفة كيف يمكن للدول فتح خطوط ائتمان لتمكين طهران من تسيير أمورها الاقتصاديّة".
أمّا روحاني فشدّد على أنّ "طهران لن تجري محادثات مع الولايات المتحدة إلّا بعد رفع كلّ العقوبات".
كانت هذه تفاصيل خبر ظريف لرئيس وزراء اليابان: إيران لا تسعى لزيادة التوتر وينبغي أن يتمتع كل بلد بحقوقه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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