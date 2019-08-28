نقلت وكالة "رويترز" عن حركة "طالبان" الافغانية المتشددة قولها إنها قريبة من "اتفاق نهائي" مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب الأفغانية.
واوضح سهيل شاهين المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان في الدوحة "نأمل أن تكون لدينا أخبار سارة قريبا لأمتنا المسلمة الساعية إلى الاستقلال". ولفت إلى أن الاتفاق يقضي بأن تنسحب القوات الأميركية من أفغانستان في مقابل تعهد بأن البلاد لن تصبح ملاذا لجماعات إسلامية متشددة أخرى.
وجرت مفاوضات حول كيفية إنهاء الحرب التي استمرت 18 عاما في أفغانستان في العاصمة القطرية الدوحة، حيث بدأت الجولة التاسعة من المحادثات الأسبوع الماضي.
ومن الجدير ذكره، أن "طالبان" تجري محادثات سلام مع الولايات المتحدة منذ عام تقريبا، لكنها ترفض الاعتراف بالحكومة الأفغانية أو التفاوض معها. لكن "طالبان" قالت إنها ستدعو جميع الجماعات الأفغانية الأخرى إلى أن تصبح جزءا من الحكومة بعد التوصل إلى اتفاق سلام مع واشنطن.
كانت هذه تفاصيل خبر "رويترز": طالبان تقول إنها قريبة من "اتفاق نهائي" مع واشنطن لإنهاء الحرب الأفغانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.