"رويترز": طالبان تقول إنها قريبة من "اتفاق نهائي" مع واشنطن لإنهاء الحرب الأفغانية

نقلت وكالة "رويترز" عن حركة "طالبان" الافغانية المتشددة قولها إنها قريبة من "اتفاق نهائي" مع ​الولايات المتحدة​ لإنهاء الحرب الأفغانية.

واوضح سهيل شاهين المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان في الدوحة "نأمل أن تكون لدينا أخبار سارة قريبا لأمتنا المسلمة الساعية إلى الاستقلال". ولفت إلى أن الاتفاق يقضي بأن تنسحب القوات الأميركية من أفغانستان في مقابل تعهد بأن البلاد لن تصبح ملاذا لجماعات إسلامية متشددة أخرى.

وجرت مفاوضات حول كيفية إنهاء الحرب التي استمرت 18 عاما في أفغانستان في العاصمة القطرية الدوحة، حيث بدأت الجولة التاسعة من المحادثات الأسبوع الماضي.

ومن الجدير ذكره، أن "طالبان" تجري محادثات سلام مع الولايات المتحدة منذ عام تقريبا، لكنها ترفض الاعتراف بالحكومة الأفغانية أو التفاوض معها. لكن "طالبان" قالت إنها ستدعو جميع الجماعات الأفغانية الأخرى إلى أن تصبح جزءا من الحكومة بعد التوصل إلى اتفاق سلام مع واشنطن.