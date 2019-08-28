مسؤول ايراني: لا عجز بالموازنة المالية الجاریة

أكد رئيس منظمة التخطيط و​الموازنة​ الايرانية ​محمد باقر نوبخت​ "عدم وجود عجز بموازنة ​السنة​ المالية الجارية التي تنتهي 20 آذار2020"، موضحاً أنه "بالرغم عدم تحقيق كافة الايرادات المستهدفة بالموازنة الجارية، غير أن عدم تسجيل العجر يأتي على ضوء توازن المصروفات مع الايرادات".

ولفت إلى أن "التخطيط جرى على أن تتوازن المصروفات مع الايرادات، حيث ستبلغ 3860 تريليون ريال حتى 20 آذار 2020 بدلا عن 4480 تريليون ريال المعتمدة من قبل ​البرلمان الايراني​".