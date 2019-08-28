نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية، إشارته إلى أنّ "الولايات المتحدة الأميركية تأمل بأن يكون خلاف حاد بين زعماء كوريا الجنوبية واليابان حليفتي واشنطن قد وصل إلى منتهاه، ولكنّها تعتقد أنّ التدريبات العسكرية الّتي قامت بها سيول غير مفيدة".
ولفت المسؤول في لقاء مع الصحافيين في واشنطن، إلى أنّ "كلًّا من رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي والرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن قد اتّخذا خيارات غير مفيدة في هذا النزاع"، موضحًا "أنّني ما زلت أعتقد أنّنا وصلنا إلى المنتهى، من ثمّ أفاجأ بغير ذلك فيما بعد".
وبيّن "أنّنا ما زلنا نشارك بشكل نشط في محاولة جعل الجانبين يبدآن الآن إعادة بناء علاقاتهما".
وبدأت العلاقات بين سول وطوكيو في التدهور في أواخر العام الماضي عقب خلاف دبلوماسي بشأن تعويض العمال الّذي تمّ استخدامهم بنظام السخرة خلال الحرب العالمية الثانية أثناء احتلال اليابان لكوريا.
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول أميركي: نأمل بأن تتمكن كوريا الجنوبية واليابان من إعادة بناء علاقاتهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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