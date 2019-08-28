هيومن رايتس: الحكومة العراقية تحرم آلاف الأطفال من التعليم

أفادت منظمة "​هيومن رايتس ووتش​" بأن "​الحكومة العراقية​ تحرم آلاف ​الأطفال​، الذين يُشتبه بانتماء أهاليهم إلى تنظيم "داعش" من حقهم في الحصول على التعليم"، مشيرةً إلى أنه "يفتقر الأطفال الذين ولدوا أو عاشوا في مناطق كانت خاضعة لسيطرة داعش بين 2014 و2017، إلى الوثائق المدنية التي تطلبها الحكومة العراقية للتسجيل في ​المدارس​، وتُصعب حصولهم عليها".

ولفتت إلى أنه "أيدت وثيقة صادرة في أيلول 2018 ووقعها مسؤولون عراقيون كبار في ​وزارة التربية​ مناقشة يبدو أنها تسمح بتسجيل الأطفال الذين يفتقرون إلى الوثائق المدنية في المدارس، لكن المسؤولين يبلغون مديري المدارس ومجموعات الإغاثة، التي تقدم خدمات الدعم من أجل التعليم، أن الأطفال غير الحاملين للوثائق لا يزالون ممنوعين من التسجيل في المدارس الحكومية".

وأشارت إلى أن "حرمان الأطفال من حقهم في التعليم بسبب أمر قد يكون أهاليهم ارتكبوه، هو شكل مضلل، على نحو صارخ، من العقاب الجماعي. إذ يقوض أي جهود حكومية محتملة لمكافحة الفكر المتطرف عن طريق دفع هؤلاء الأطفال إلى هامش المجتمع".