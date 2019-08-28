واعظي: على أميركا إصلاح خطأ فرض العقوبات واللقاء لمجرد اللقاء لا يحل المشكلة

شدّدرئيس مكتب الرئيس ال​إيران​ي ​حسن روحاني​، ​محمود واعظي​،على أنّ "اللقاء لمجرد اللقاء مع الأميركيين لا يحلّ المشكلة"، مبيّنًا أنّه "طالما أنّنا غير واثقين من تحقيق هدفنا، فإنّ الحديث عن إجراء لقاء مع الأميركيين هو أمر خاطئ".

وركّز على أنّ "على الأميركيين العودة إلى طاولة "5+1" والالتزام بتعهداتها، وأن تستفيد إيران من جميع مزايا ​الاتفاق النووي​"، مؤكّدًا أنّ "على ​الولايات المتحدة الأميركية​ إصلاح الخطأ الّذي ارتكبته بفرض العقوبات، وحينها ندخل في موضوع آخر".

ولفت من جهة ثانية،أنّ "​الثورة الإسلامية​ في إيران جاءت من أجل إحياء القيم الإسلامية"، موضحًا "أنّنا نعتقد بأنّ على الحكومة بذل أقصى جهودها لمتابعة قضايا الطبقات الضعيفة بالمجتمع، وأن نتمكّن عبر إيجاد الظروف المناسبة من خدمة المواطنين خلال العامين المتبقيين من فترة الحكومة الراهنة بأفضل صورة ممكنة". وأشار إلى أنّ "ما هو مهمّ للحكومة هو أساس الدولة ومتابعة أهدافها وقيمها الثوريّة والإسلاميّة، وتعزيز علاقات البلاد مع دول العالم".