نائب عراقي: واشنطن لا تسمح لرئيس البرلمان بطرح قانون اخراج الاميركيين

أكد النائب عن تحالف ​الفتح​ أحمد الكناني، أن "​أميركا​ لا تسمح لرئيس ​مجلس النواب​ ​محمد الحلبوسي​ بطرح قانون اخراج ​القوات الأميركية​ من ​العراق​"، مشيراً إلى "تحقق النصاب القانوني لتشريع القانون"، لافتاً إلى أن "رئيس الوزراء العراقي ​عادل عبد المهدي​ لم يجب على اسئلة اللجنة المشكلة بين ​سائرون​ والفتح بشأن الوجود الأميركي".

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