أوضح نقيب أصحاب مكاتب السفر والسياحة جان عبود، أنّ "وزارتي السياحة والأشغال العامة والنقل ترعيانا، وقد تشوّهت صورة وكالة السياحة والسفر بسبب بعض الدخلاء على القطاع"، مؤكّدًا أنّ "لدينا شركات لديها مسلكيّة ومهنيّة وكلّ الناس تثق بها، لكنّنا في المقابل نعاني من بيروقراطية الإدارات ومن نقص موظفي الإدارات المسؤولة عنّا".
وذكر في حديث إذاعي ضمن برنامج "نقطة عالسطر" مع الزميلة نوال ليشع عبود، "أنّنا حذّرنا مرارًا وتكرارًا من شركة "new plaza tours"، وعقدنا اجتماعات عدّة وحذّرنا من الوصول إلى كارثة، لأنّ المسؤول عن هذه الوكالة "لا يرشح زيتًا" وقام بممارسات لا تليق لا به ولا بالسوق اللبناني".
ولفت عبود إلى "وجوب تنشيط السياحة الداخلية، وفي الوقت نفسه من حقّ الناس السفر واكتشاف بلاد جديدة، لكن يجب أن يعرفوا مع من يسافرون. على المواطنين التنبّه إلى شرعيّة وكيل مكاتب السفر الّذي يتعاملون معه وعددهم 213وهم منتسبون إلى المنظمة الدولية للنقل الجوي، ولدينا 280 عضوًا لديهم رخصة من وزارة السياحة".
وبيّن أنّ "الانتظار في المطار ليس مسؤوليّة وكالة السياحة والسفر". ورأى أنّ "هاك تخمة بعدد مكاتب السياحة والسفر في لبنان"، مشيرًا إلى أنّ "كلّ الّذين يتعاملون مع "New plaza tours" هي شركات دون ترخيص وبأسماء وهميّة تابعة لفواز فواز".
كانت هذه تفاصيل خبر جان عبود: على المواطنين التنبه لشرعية وكيل مكاتب السفر الذي يتعاملون معه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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