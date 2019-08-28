الفرزلي: لضرورة الاتفاق على اصدار قانون سلامة الغذاء

شدد نائب رئيس ​مجلس النواب​ ​ايلي الفرزلي​ في تصريح له بعد اجتماع للجان النيابية المشتركة على "ضرورة الاتفاق على اصدار ​قانون سلامة الغذاء​"، مشيراً إلى أنه "تأليف لجنة فرعية برئاسة المائب ​بيار بو عاصي​ وعضوية كل من ​ديما جمالي​، ​عاصم عراجي​، ​ميشال معوض​، ​فادي علامة​، ​بلال عبدالله​، إدغار معلوف، ​أمين شري​ و​علي درويش​ وأعطيت مهلة 3 سابيع لتعود إلى ​اللجان المشتركة​ وسيتم اقرار القانون لاحالته إلى الهيئة العامة".

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