ياسين: لتقديم الامام الصدر كنموذج للاجيال في كيفية الدفاع عن الوطن

أكد رئيس "لقاء ​علماء صور​ ومنطقتها" العلامة ​الشيخ علي ياسين​ العاملي في تصريح له "ان الامام المغيب ​موسى الصدر​ أرسى قواعد ​الاستراتيجية الدفاعية​ منذ ان دعا في السبعينيات كل الفلاحين على الحدود مع ​فلسطين المحتلة​ لحمل ​السلاح​ والوقوف مع ​الجيش​ للدفاع عن ارضهم وسيادة بلدهم".

اضاف :"اننا وفي رحاب ذكراه نؤكد على ضرورة ​محاربة الفساد​ التي دعا اليها الفقراء والمحرومين في كل ​لبنان​ لاحتلال قصور المفسدين والفاسدين"، داعيا "المؤسسات الرسمية اللبنانية الى تقديم الامام الصدر كنموذج للاجيال في كيفية الدفاع عن الوطن في وجه اعداء الخارج والداخل خصوصا في المناهج التربوية وكتب ​تاريخ لبنان​ وثقافته".

ودان ياسين الاعتداءات الاسرائيلية الاخيرة على لبنان، مشيدا بالمواقف الرسمية اللبنانية تجاه ما تعرص له لبنان.