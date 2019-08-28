ياسين: لتقديم الامام الصدر كنموذج للاجيال في كيفية الدفاع عن الوطن

أكد رئيس "لقاء علماء صور ومنطقتها" العلامة الشيخ علي ياسين العاملي في تصريح له "ان الامام المغيب موسى الصدر أرسى قواعد الاستراتيجية الدفاعية منذ ان دعا في السبعينيات كل الفلاحين على الحدود مع فلسطين المحتلة لحمل السلاح والوقوف مع الجيش للدفاع عن ارضهم وسيادة بلدهم".
اضاف :"اننا وفي رحاب ذكراه نؤكد على ضرورة محاربة الفساد التي دعا اليها الفقراء والمحرومين في كل لبنان لاحتلال قصور المفسدين والفاسدين"، داعيا "المؤسسات الرسمية اللبنانية الى تقديم الامام الصدر كنموذج للاجيال في كيفية الدفاع عن الوطن في وجه اعداء الخارج والداخل خصوصا في المناهج التربوية وكتب تاريخ لبنان وثقافته".
ودان ياسين الاعتداءات الاسرائيلية الاخيرة على لبنان، مشيدا بالمواقف الرسمية اللبنانية تجاه ما تعرص له لبنان.
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