المطران عون زار الشوف: هذا لبنان الذي نؤمن به ونريد أن نعيش فيه جميعا بأمان

زار راعي أبرشية جبيل المارونية ​المطران ميشال عون​ على رأس وفد ضم خمسين كاهنا من الأبرشية منطقة ​الشوف​ أمس، في جولة شملت ​عين زحلتا​ - نبع الصفا، الباروك، و​محمية أرز الشوف​، التقى خلالها رؤساء بلديات ومواطنين.

وبدأت الزيارة في عين زحلتا حيث أقيم للمطران عون والوفد المرافق استقبال في ​كنيسة مار مارون​، في حضور الحاكم السابق لجمعية "​أندية الليونز​ الدولية" رئيس جمعية "غدي" فادي غانم، رئيس ​البلدية​ نعيم سعد، المختار صلاح كرامة، كاهن رعية عين زحلتا الأب الياس كيوان وفاعليات.

ولفت الأب كيوان إلى أن "عين زحلتا بوابة الشوف تستقبلكم اليوم وتفتح ذراعيها لملاقاتكم"، مؤكدا أن "الشوف هي منطقة ​الأرز​ والعيش المشترك".

من جهته، أشار المطران عون إلى أنه تأثر بجمال وروعة هذه المنطقة"، لافتاً الى أنه يزور محمية أرز الشوف للمرة الأولى وشكر جميع المسؤولين والمواطنين الذين استقبلوه بالترحاب، وخص بالذكر رؤساء البلديات ومدير المحمية نزار هاني والحاكم السابق لليونز فادي غانم.

وأشار المطران عون إلى أن "الشوف مثال يحتذى به في ​لبنان​"، قائلا "لقاؤكم اليوم بعضكم مع بعض يجسد ​المحبة​ التي تنير دروبنا، وهذا هو لبنان الذي نؤمن به ونريد أن نعيش فيه جميعا في عدل وأمان".