بلدية دير عمار: نرفض انشاء معمل تفكك حراري او مطمر في البلدة

أعلنت بلدية ​دير عمار​، في بيان بعد اجتماع لها، عن "رفضها رئيسا وأعضاء رفضا قاطعا انشاء أي محرقة أو ما يسمى معمل تفكك حراري أو مطمر في دير عمار، لما له تأثير سلبي على ​البيئة​ و​الصحة العامة​"، موضحة انه "سيتم متابعة موضوع المحرقة او معمل التفكك الحراري مع الجهات الرسمية المختصة للحصول على ضمانات بعدم تداول مثل هذه المشاريع المضرة لبلدتنا دير عمار".

وفي ما يتعلق بموضوع ​التيار الكهربائي​، أوضحت ​البلدية​ ان "رئيس اتحاد بلديات ​المنية​ رئيس بلدية دير عمار خالد الدهيبي اتفق مع وزيرة الطاقة على لقاء يعقد اليوم في ​وزارة الطاقة​، للبحث في التقنين المجحف في حق منطقة المنية الادارية".

واكدت ان "رئيس وأعضاء بلدية دير عمار على خط واحد مع جميع الأهالي في مواجهة أي مشروع يلحق الضرر في البلدة وأبنائها، فدير عمار ستبقى في قلوبهم، ولن يسمحوا بأي مشروع يفرق بين أهلها أن يمر مهما كانت الظروف".