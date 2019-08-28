باقري: الثورة الإسلامية أثرت في انتصار "حزب الله" على الكيان الصهيوني

أكّد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة ال​إيران​ية اللواء ​محمد باقري​، أنّ "قوّة الردع الإيرانية منعت ​الولايات المتحدة الأميركية​ من أيّ إجراء عقب إسقاط الطائرة الأميركية المسيرة "غلوبال هوك"، لافتًا إلى أنّ "الأميركيين الّذين ارتكبوا الكثير من الجرائم بحقّ البشريّة، زعموا انّهم تراجعوا عن أيّ إجراء ضدّ إيران بسبب احتمال سقوط عدد من الضحايا، إلّا أنّهم تراجعوا بسبب قدرة الردع الإيرانيّة".

ونوّه في كلمة خلال مراسم تكريم عدد من الباحثين في القوات المسلحة، إلى "تأثير ​الثورة الإسلامية​ في انتصار "​حزب الله​" على الكيان الصهيوني في ​حرب تموز​، وانتصار "​أنصار الله​" في ​اليمن​ والانتصار على تنظيم "داعش" في ​سوريا​ و​العراق​".