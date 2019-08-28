لفت النائب السابق ​كاظم الخير​ إلى أنه "جاء قرار ​مجلس الوزراء​ اليوم تأكيداً على اصرار ​الحكومة​ على تركيز كل مشاريع ​النفايات​ و​المحارق​ ومصانع ​الكهرباء​ على الفيول اويل، في ديرعمار، تلك المشاريع التي رفضناها في السابق رغم كل الاغراءات وفضلنا مصلحة المنطقة على اي مصلحة أخرى"، مشدداً على "الرفض المطلق لتلك المشاريع لتقويض فرص استغلال وإثراء المافيات ومن وراءهم من المسؤولين".

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كانت هذه تفاصيل خبر الخير: نرفض كل مشاريع النفايات والمحارق ومصانع الكهرباء في ديرعمار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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