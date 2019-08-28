النشرة: اضراب لعمال جمع النفايات في وكالة "الاونروا" في عين الحلوة

افاد مراسل "الخليج 365" في صيدا، ان عمال قسم الصحة البيئية - جمع النفايات في وكالة "الاونروا" في مخيم عين الحلوة، ينفذون اضرابا عن العمل بسبب التفتيش الدقيق الذي يتعرضون له اثناء نقلهم النفايات في سيارات خاصة بالوكالة من المخيم إلى خارجه، مما يؤخر عملهم، يقابله استياء من بعض ابناء المخيم بسبب تراكم النفايات في الحاويات وانتشار روائحها الكريهة في ظل ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف .
وقال مصدر مسؤول في وكالة "الاونروا" للنشرة ان العمال بداوا اعتصامات تحذيرية منذ يوم السبت للمطالبة بالمعالجة إلى ان نفذوا اضرابا اليوم.
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