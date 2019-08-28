أصحاب الصهاريج ومحطات المحروقات يتجهون لتعليق الاضراب غدا

يتجه أصحاب ​الصهاريج​ و​محطات المحروقات​ لتعليق الاضراب غدا بعد لقائهم وزيرة ​الطاقة​ ​ندى بستاني​. وكانت نقابتا اصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات في لبنان، واصحاب محطات بيع المحروقات، وتجمع شركات توزيع المحروقات قد اعلنوا الاضراب يوم غد الخميس في كل المحافظات، على ان يعقد اليوم مؤتمر صحافي بمشاركة كل القطاعات لاتخاذ الخطوات التنفيذية اللازمة للاضراب" وذلك اذا لم تحل مشكلة التحويل من الليرة الى الدولار الاميركي.

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