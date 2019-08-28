ترقية متورطين في فضحية الحربية

علمت "​الخليج 365​" ان وزير الاعلام ​جمال الجراح​ بصدد ترقية أحد المتورطين بفضيحة الكلية الحربية ومنحه منصبا في ​تلفزيون لبنان​.

علما انه كان قد صدر بحقه قرارا اتهاميا من قبل قاضي التحقيق العسكري الأول رياض بو غيدا الى جانب مجموعة عسكريين ومدنيين بتهم رشوة وفساد سهلت دخول عناصر ورتباء وضباط إلى الكلية الحربية واساءت الى سمعة الجيش.

قرار وزير الاعلام يأتي استباقا للتعيينات الادارية في ​مجلس الوزراء​ التي يفترض ان يتم خلالها تعيين مجلس ادارة ومدير عام لتلفزيون لبنان، كما ان ترقية متورطين بالمس بسمعة ​المؤسسة العسكرية​ تضرب كل أسس الترقية والامانة الوظيفية وتتناقض مع دعوات نيابية لاسيما من قبل رئيس ​لجنة الادارة والعدل​ النائب ​جورج عدوان​ والنائب اللواء ​جميل السيد​ للذهاب بالملف حتى النهاية ورفض ضبضبته وتمييعه.