القصر الملكي في تايلاند ينشر صورا نادرة لرفيقة الملك

دبي - بواسطة محمد فارس © EPA تظهر سينينات (34 عاما) وهي تقود طائرة مقاتلة

نشر القصر الملكي في تايلاند صورا نادرة لرفيقة جديدة للملك، ويعتقد أن تلك الصور تسببت في تعطل الموقع الإلكتروني للقصر.

وتظهر سينينات وونغفاجيراباكدي، البالغة من العمر 34 عاما، وهي تقود طائرة مقاتلة، مرتدية ملابس عسكرية.

وتعد سينينات، وهي برتبة لواء، أول امرأة تحصل على لقب "رفيقة ملكية نبيلة" في تايلاند منذ نحو قرن.

ومنح الملك ماها فاجيرونغكورن، البالغ من العمر 67 عاما، اللقب لسينينات في يوليو/تموز الماضي، بعد شهرين من زواجه من الملكة سوثيدا، زوجته الرابعة. © Reuters سينينات تشارك في مراسم احتفالات ملكية

وقالت وكالة رويترز للأنباء إن الموقع الناشر للصور اجتذب عددا كبيرا للغاية من المستخدمين.

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ونشر الموقع سيرتها الذاتية إلى جانب الصور.

وقال القصر التايلاندي في بيان إن الملك "أمر بكتابة سيرة ملكية" لسينينات، وهي قائدة طيران مدربة وممرضة وحارسة شخصية. © EPA الملك البالغ من العمر 67 عاما منح اللقب لسينينات في يوليو/تموز الماضي

وتولى الملك العرش بعد وفاة والده في عام 2016.

وكانت الملكة سوثيدا، وهي مضيفة طيران سابقة تبلغ من العمر 41 عاما ونائبة رئيس وحدة الحراسة الشخصية، شريكة الملك لفترة طويلة، وشوهدت معه لسنوات في أنشطة عامة. © AFP سينينات تصوب ببندقية في ميدان رماية