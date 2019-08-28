دراسة "تفضح" أساليب الأطباء العلاجية "غير الفعالة"

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"غفوة" كيم جونغ أون أمام الجنرالات "غفوة" كيم جونغ أون أمام الجنرالات سكاي نيوز عربية

طفل أسترالي ينجو من كارثة قطار طفل أسترالي ينجو من كارثة قطار سكاي نيوز عربية 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO دراسة: 40 بالمئة فقط من العلاجات الطبية فعالة Advertisements سكاي نيوز عربية مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

وعلى الرغم من أن الامتثال إلى تعليمات الطبيب هو مفتاح الشفاء من المرض، فإن الدراسة الجديدة التي أجرتها المجلة الطبية البريطانية، ربما تحتم إعادة النظر في هذه الفكرة.

وخلصت الدراسة إلى أن 40 بالمئة فقط من العلاجات التي يقدمها الأطباء فعالة، في حين 3 بالمئة منها لا تجدي نفعا أو تكون لها آثار سلبية، بينما 6 بالمئة منها غير نافعة على الإطلاق.

واللافت حسب الخبراء، هو أن مدى فعالية 50 بالمئة من هذه العلاجات تبقى مجهولة.

ومن هذا المنطلق، لا مفر من العلاجات التجريبية، وفقا للدراسة، فبعض المرضى مستعدون لخوض المغامرة إن لم يكن هناك دواء أو علاج معروف لمرضهم.

وعلى حد تعبير بعض الأطباء، في كثير من الأحيان، سمحت علاجات تجريبية من إنقاذ حياة الكثيرين، مثلما تسببت تجارب طبية أخرى في هلاك البعض.

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والتاريخ يشهد بذلك، فبعض التكهنات تقول إن سبب وفاة الرئيس الأميركي السابق جورج واشنطن 1799 أساليب علاجية مثيرة للجدل، أبرزها استنزاف كمية كبيرة من الدم من جسده تعادل 40 بالمئة.

في الوقت ذاته تجدر الإشارة إلى أن محاولات الأطباء إيجاد بعض الطرق لإنقاذ مرضاهم أتت بثمارها عدة مرات، وخير مثال على ذلك ما حدث في أواخر السبعينات حين اقترح مختصون حصاد نخاع العظم لعلاج سرطان الثدي.

هذه الطريقة العلاجية أثارت جدلا كبيرا آنذاك لخطورتها وضعف مصداقيتها، لكن بعد سنوات تبين أن الورم قد اختفى من نصف الأشخاص الذين خضعوا للعلاج.

اليوم، يرى الأطباء أن لا ضير في اللجوء إلى تجارب طبية لإنقاذ حياة المرضى، لكن من اللازم القيام بأبحاث مطولة لتفادي الآثار.