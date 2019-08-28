أبرز 5 مكاسب لتعديلات قانون البناء المتوقع إقراره بدور انعقاد البرلمان الأخير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من التشريعات المتوقع إقرارها خلال دور الانعقاد الأخير لمجلس النواب، تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008. وفيما يلى نرصد أبرز المكاسب لهذه التعديلات: وفيما يلى نرصد أبرز المكاسب لهذه التعديلات: 1. تفعيل دور اتحاد الشاغلين. 2. شهادة صلاحية الموقع للبناء يتم تحديد مدتها لأسبوعين. Advertisements 3. إصدار تراخيص البناء لمدة 3 سنوات بدلاً من سنة واحدة. 4. منع تغيير نشاط الوحدة السكنية وتغليظ العقوبات حال مخالفة ذلك. 5. منحت وزارة الزراعة سلطة تنفيذية بإزالة المبانى خارج الحيز العمرانى.

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