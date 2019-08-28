شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام البرلمان تكشف تفاصيل نشر الجماعة الإرهابية هاشتاجات تحرض ضد مصر عبر السوشيال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب نادر مصطفى، أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، إن انتشار "الهاشتاجات" المسيئة والتحريضية على مؤسسات الدولة، وفى بعض الأحيان تكون على أشخاص بعينهم، يؤكد أن هناك حربا خبيثة تُحاك بالدولة المصرية، من نوع الجيل الرابع.

وأوضح أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن الجماعات الإرهابية ومؤيديها هم المسئولون عن انتشار مثل هذه الهاشتاجات سواء المسيئة أو التحريضية، وخير دليل على ذلك انتشار عدد كبير منها خلال الفترة السابقة وبالتزامن مع أى إنجاز جديد، أو مشروع قومى، يتم افتتاحه، أو إعلان تدشينه، وهذا يؤكد أن الجماعات الغاضبة بعدما فشلت فى حربها على الدولة المصرية، اتخذت من الجيل الرابع وسيلة لشن حرب على الدولة المصرية.

وأشار أمين سر اللجنة، إلى أن هذه الهاشتاجات ليست صدفة، ولكن يتم الإعداد لها بشكل جيد، وهناك ميزانية مخصصة لهذا العمل، وذلك من خلال لجان الكترونية مخصصة لتداول هذه الهاشتاجات والترويج لها فى مختلف الصفحات، وعلى كافة وسائل التواصل الاجتماعى حتى تصل لأكبر عدد من المواطنين، وللأسف هناك من يشاركها دون الوقوف على صحتها من عدمه.