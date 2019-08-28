شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية البرلمان": مستعدون لاتخاذ الإجراءات التشريعية لحل مشكلة الباعة الجائلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب على عتمان، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هناك ضرورة ملحة لتنظيم شئون الباعة الجائلين وتقنين أوضاعهم فى ضوء القانون، وضرورة التصدى للعشوائية والفوضى فى الشارع.

وأضاف "عتمان"، أن انتشار الأسواق العشوائية وانتشار الباعة الجائلين فى الشوارع والطرق وتعديهم على الأرصفة وأجزاء من الطريق أصبح أمرا لا يحتمل، فهم يتسببون فى الازدحام والتكدس وتعطيل الطرق، ولابد من مواجهة هذه المشكلة.

ولفت عضو لجنة الإدارة المحلية، إلى أنه فى حالة ما إذا كانت هناك ضرورة لتعديل قانون الباعة الجائلين وإصدار قانون جديد، فإن البرلمان سيتصدى لذلك، بالإضافة إلى بحث الحلول اللازمة لهذه المشكلة، بما يؤدى لتوفيق أوضاع هؤلاء الباعة الجائلين، وفى الوقت ذاته الحفاظ على حقوق الدولة والمواطن.