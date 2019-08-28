شكرا لقرائتكم خبر عن النائب هشام الشعينى يطالب بزراعة أصناف عالية الانتاجية من المحاصيل الاستراتيجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن اللجنة ستطالب خلال دور الانعقاد الأخير بوضع خطة لزراعة أصناف عالية الإنتاجية من المحاصيل الإستراتيجية وخاصة " الذرة، القمح، الأرز، القطن".

وأوضح رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن الدولة تعطى اهتماما كبيرا بملف الزراعة، وهناك دعم كبير فى الزراعة خلال السنوات القليلة الماضية، انعكس على الاوضاع بشكل عام، وذلك وفقا للاعتمادات المالية المتاحة، وهذا الأمر يستوجب وضع رؤية لزيادة انتاجية هذه المحاصيل تمهيدا لتحقيق الاكتفاء الذاتى ولو على مدى سنوات مقبلة، على أن يكون هناك جدول زمنى لتحقيق الهدف المنشود.

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وأشار رئيس اللجنة، إلى أن تفعيل قانون الزراعات التعاقدية، وتطبيق المادة 29 من الدستور، التى تنص على تسعر المحاصيل قبل موسم الزراعة بوقت كاف من العوامل التى ستاسهم بشكل كبير فى تحقيق طفرة فى الانتاج، بالإضافة لاستنباط سلالات جديدة لتحقيق الهدف المنشود، وهذا ما ستعى إليه اللجنة خلال الفترة المقبلة.