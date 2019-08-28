أسعار الدولار ترتفع في بنكي قناة السويس والبركة مع بداية التعاملات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:
ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بنكي قناة السويس، والبركة، مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء مقارنة بمستواه مساء أمس الثلاثاء، فيما استقر السعر في 8 بنوك أخرى.
وارتفع سعر الدولار قرشا واحدا في بنكي قناة السويس، والبركة إلى 16.51 جنيه للشراء، و16.61 جنيه للبيع.
واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك الأهلي المصري، ومصر، وكريدي أجريكول، والعربي الأفريقي، والتجاري الدولي، والإسكندرية عند 16.50 جنيه للشراء، و16.60 جنيه للبيع.
وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنك التعمير والإسكان عند 16.49 جنيه للشراء، و16.59 جنيه للبيع.
واستقر سعر العملة الأمريكية في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 16.54 جنيه للشراء، و16.63 جنيه للبيع.
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