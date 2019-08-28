مصرع طفل صدمته سيارة أثناء لهوه أمام المنزل بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقى طفل مصرعه، اليوم الأربعاء، تحت عجلات سيارة نقل خلال لهوه أمام المنزل، بدائرة مركز جرجا، بمحافظة سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة جرجا، إخطارًا من مستشفى جرجا العام، بوصول الطفل "محمد. ا" البالغ من العمر عامين جثة هامدة.

Advertisements

وقرر والده بأنه أثناء لهو نجله أمام المنزل اصطدمت بـه سيارة نقل قيادة "جلال. ض" 57 عامًا سائق، ما نتج عنه وفاة نجله، واتهم قائد السيارة بالتسبب في الحادث.

وأفاد مفتش الصحة، أن سبب الوفاة كسر بقاع الجمجمة، ونزيف بالمخ، أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية.

حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.