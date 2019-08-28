البورصة تستقر مع بداية تعاملات الأربعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد: استقر مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 دون تغيير مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء عند مستوى 14283 نقطة. وصعد المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.15%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.11%. وكان مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 هبط بنسبة طفيفة 0.05% بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، إلى مستوى 14283 نقطة.

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