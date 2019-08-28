نقل أسرتين لمساكن الإيواء عقب انهيار منزليهما في أسوان (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران :

أعطى اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، توجيهاته بتوفير وحدتين سكنيتين بمساكن الإيواء العاجل، بمنطقة الصداقة القديمة، لإقامة أسرتين تعرض منزليهما للانهيار الجزئي بنجع الحجاب شرق، بقرية أبو الريش قبلي دون وقوع أي خسائر في الأرواح أو إصابات.

صرح بذلك اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد للمحافظة، والذي توجه لموقع المنزلين وأشرف ميدانياً على احتواء الأزمة، بحضور مسئولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، والأمن.

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وجرى تخصيص سيارات من الوحدة المحلية لنقل محتويات المنزلين من أثاث وأجهزة منزلية، وغيرها، إلى شقق الإيواء العاجل المخصصة لهم، بجانب تنفيذ توجيهات محافظ أسوان بإصدار قرار إخلاء.

وبناءً عليه أصدر قرارا بإزالة فورية للمنزلين نظراً لخطورتهما في حالة حدوث انهيار كلي، على المقيمين بالمنطقة المحيطة بهما.

لافتاً إلى أنه جرى إيفاد لجنة فنية من مجلس المدينة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، للوقوف على أسباب الانهيار الجزئي، والتي أشارت إلى أنه جاء نتيجة وجود تسرب من خط مياه قديم، مما أدى إلى حدوث انهيار أرضي وبالتالي أثر ذلك على الحالة الإنشائية للمنزلين.