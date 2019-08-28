إصابة 3 أشخاص بطلقات نارية في مشاجرة بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:
أصيب 3 أشخاص بطلقات نارية متفرقة بالجسم، اليوم الأربعاء، في مشاجرة بسبب خلافات المصاهرة بمركز البلينا، بمحافظة سوهاج.
تلقى مأمور مركز شرطة البلينا إخطاراً من المستشفى المركزي بوصول كل من "محي الدين. م" 50 عاماً، عامل، مصاباً برش خرطوش بالوجه، ونجله "إبراهيم" 25 عاماً، عامل، مصاباً برش خرطوش بالحوض، "إسلام. ج" 20 عاماً، طالب، مصاباً برش خرطوش بالصدر والكتف الأيمن، ويقيمون بناحية الحرجة قبلي دائرة المركز، وجرى تحويلهم لمستشفى سوهاج الجامعي.
واتهم المصابين كلاً من "حازم. ا" 40 عاماً سائق، "شقيق زوجة الأول"، "عبدالعليم. ع" 50 عاماً، عامل، "زوج شقيقة المتهم الأول" بإطلاق أعيرة من سلاح ناري كان بحوزة الأول مما نتج عنه إصابتهم، بسبب خلافات المصاهرة.
جرى ضبط المتهمان وبحوزة الأول بندقية خرطوش، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة لذات السبب.
حُرر محضراً بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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