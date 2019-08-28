مصرع مسن صدمته دراجة نارية بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقى مُسن مصرعه، اليوم الأربعاء، إثر اصطدامه بدراجة نارية أثناء عبوره الطريق دائرة مركز دار السلام، بمحافظة سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة دار السلام إخطاراً من المستشفى المركزي بوصول "العزابي. ا" 78 عاماً عامل ويقيم دائرة المركز جثة هامدة.

وقرر نجله "رفعت" 35 عاماً، عامل، أنه أثناء عبور والده للطريق بناحية الكشح دائرة المركز، اصطدمت به دراجة نارية "تروسيكل" قيادة "طارق. ع" 20 عاماً طالب، مما أدى لوفاته، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

وأفاد مفتش الصحة، أن سبب الوفاة نزيف بالمخ نتيجة كسر بقاع الجمجمة، حُرر محضراً، وتولت النيابة العامة التحقيقات.