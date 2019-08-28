قيادي تركي يكشف تفاصيل انقلاب أردوغان على داوود أوغلو

كشف قيادي سابق بحزب العدالة والتنمية أن الرئيس رجب طيب أردوغان قاد انقلابا ضد رئيس الوزراء التركي الأسبق أحمد داود أوغلو في 2016.

وأوضح سلجوق أوداغ، أحد أعضاء فريق أوغلو، أن "انقلاب أردوغان جاء في مسعى منه لتكريس جميع السلطات بيديه".

وأضاف أوداغ، النائب البرلماني السابق بالعدالة والتنمية عن ولاية مانيسا "غرب" وأحد الأسماء المقربة من داود أوغلو، في تصريحات صحفية، أن "أردوغان ورفاقه قاموا بالانقلاب على أوغلو؛ لأنه "أي أردوغان" كان يريد أن يتولى منصب رئاسة الجمهورية ورئاسة الحزب في الوقت نفسه، ولم يتفق مع داود أوغلو في العديد من القضايا".

وأشار إلى أن "هذا الانقلاب بدأ بالتدخل في مهام داود أوغلو، وبعدها بدأت الاختلافات تدب بين الطرفين، مثل الاختلاف في قضية اختيار قائمة النواب وتعيين الوزراء، والاختلاف الآخر كان حول قانون الشفافية الذي يمنع السرقة والفساد والرشاوى".

وتابع قائلا: "أردنا من خلال هذا القانون أن يتمتع جميع السياسيين بالشفافية. وفي حال ارتكاب بعضهم للفساد يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. أردنا أن يكون السياسي شخصية نزيهة تتمتع بالشفافية".

ولفت إلى أن "داود أوغلو اضطر للاستقالة من رئاسة حزب العدالة والتنمية والوزراء عام 2016 جرّاء تلك الممارسات التي وصفها بالانقلاب".

كما أعرب أوزداغ عن دعمه لتصريحات داود أوغلو الأخيرة التي ألمح فيها إلى احتمالية ضلوع نظام أردوغان في عدد من الهجمات الإرهابية خلال الفترة بين شهري يونيو/حزيران إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

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والسبت الماضي أدلى داود أوغلو، بتصريحات قال فيها: "إذا فتحت ملفات مكافحة الإرهاب سيكون هناك الكثيرون لا يمكنهم النظر في وجه الناس. في المستقبل سيذكر التاريخ أن الفترة بين 7 جوان و1 نوفمبر 2015 أخطر وأصعب الفترات السياسية في تاريخ تركيا".

تلك التصريحات أشار فيها داود أوغلو إلى ملف مكافحة الإرهاب في الفترة بين الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم 7 جوان حيث تمكن حزب الشعوب الديمقراطية الكردي من تحقيق الحد الأدنى للتمثيل البرلماني، وخسر فيها العدالة والتنمية الأغلبية، وبين قرار أردوغان بإعادة الانتخابات 1 نوفمبر من العام ذاته بعد الإطاحة بمفاوضات السلام الكردية.

ولفت كذلك إلى أن الأحداث التي وقعت في 6-8 أكتوبر من العام نفسه، كانت سببا في انهيار محادثات السلام مع الأكراد، قائلا: "هذه الأحداث كانت وسيلة لنا لنتمكن من رؤية كيف تم القضاء على مفاوضات السلام مع الأكراد".

كما أن هذة التصريحات جاءت خلال مشاركة داود أوغلو في احتفال بمدينة سكاريا غربي البلاد بمناسبة الذكرى السنوية الـ18 عشرة لتأسيس حزب العدالة والتنمية بعد تجاهل الحزب دعوته إلى احتفالاته الرسمية، رغم كونه واحدا من المؤسسين.

تصريحات رئيس الوزراء الأسبق جاءت تلميحا وليس تصريحا بحقيقة الأمور وما جرى في تلك الفترة ودون أن يوضح من يقصدهم بهذا الكلام، الشيء الذي دفع الرأي العام التركي إلى تدشين حملة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة تطالبه بتوضيح من يقصدهم بهذا الكلام.

ليخرج، الأحد الماضي، أكبر أحزاب المعارضة ويطالب بتشكيل لجنة تحقيق في تلك الأحدث.

وقال ولي آغ بابا، نائب رئيس الشعب الجمهوري، إن "الهدف من اللجنة هو التحقيق في كل من الأبعاد الأمنية والسياسية للتطورات التي شهدتها الفترة المحددة في عام 2015، بسبب إهمال هذه الفترة التي تعد واحدة من أكثر الفترات الحالكة في تاريخ تركيا السياسي حتى اليوم".