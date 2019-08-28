إجلاء 850 ألف شخص بسبب الأمطار في اليابان

تقوم السلطات اليابانية بإجلاء 847500 شخص من 3 محافظات غرب البلاد بسبب خطر وقوع فيضانات وانهيارات طينية قد تسببها الأمطار الغزيرة التي تشهدها تلك المناطق.
وأفادت دائرة الإطفاء اليابانية التي تنفذ مهام وزارة الطوارئ بأن سكان محافظات ساغا وفوكوكا وناغاساكي قد بلغوا بقرار الإجلاء. وخطر التدمير يواجههحاليا أكثر من 355 ألف مسكن في 14 مدينة يابانية.
وأفادت وسائل إعلام محلية سابقا بمصرع 3 أشخاص جراء الفيضانات.
من جانبها أعلنت وكالة "كيودو" اليابانية، بغمر محطة القطارات في مدينة ساغا.
ومن المتوقع أن تهطل أمطار غزيرة جدافي الساعات الـ24 المقبلة شمال جزيرة كووشو والمناطق اليابانية الأخرى، بما فيها العاصمة طوكيو.
من جهتها، نشرت سفارة السعودية في طوكيو على صفحتها الرسمية في موقع "تويتر" تحذيرا لرعاياها في اليابان باتباع التعليمات المتعلقة بالكوارث.
وغردت السفارة اليوم الأربعاء:"تتابع السفارة آثار الأمطار الغزيرة التي تهطل الآن على المناطق الجنوبية الغربية من اليابان، وتؤكد سلامة المواطنين السعوديين، وتهيب بالمواطنين التقيد بالتعليمات المتعلقة بالكوارث".
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