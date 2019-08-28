روحاني: لا يمكن لإيران عزل نفسها عن العالم

قال الرئیس الإيراني حسن روحاني إن طهران لا يمكن أن تعزل نفسها عن العالم، مؤكدا ضرورة التواصل والتعاون مع المجتمع الدولي.
وأضاف روحاني ـ في اجتماع للحكومة الإيرانية اليوم الأربعاء حسبما أفادت قناة ( روسيا اليوم) الإخبارية
يأتي هذا في وقت قال فيه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن بلاده لا ترغب في زيادة التوترات، مشيرًا إلى أنه يجب أن تكون جميع الدول قادرة على ممارسة حقوقها على أساس القانون الدولي.
وكان رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي قد صرح في وقت سابق اليوم بأن بلاده ستواصل الجهود الدبلوماسية من أجل تخفيف التوترات في الشرق الأوسط، وذلك خلال لقائه ظريف بمدينة "يوكوهاما".
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