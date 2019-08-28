روسيا: قائمة سوداء لمسئولين أمريكيين ردًا على عقوبات واشنطن

قال رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، قسطنطين كوساتشيف، اليوم الأربعاء، إن إدراج السناتور الجمهوري رون جونسون والديمقراطي كريس ميرفي في القائمة الروسية السوداء كان رد فعل اضطراري على العقوبات الأمريكية على موسكو.
وقال كوساتشيف في منشور كتبه على حسابه بموقع (فيسبوك) للتواصل الاجتماعي: "برزت القائمة السوداء لروسيا كرد فعل اضطراري على العقوبات الأمريكية التي تفرضها واشنطن على مواطنين روس، من ضمنهم برلمانيون.. ولطالما
وأشار البرلماني الروسي إلى أن موسكو عرضت على واشنطن استبعاد المسؤولين من القوائم السوداء في حالة الزيارات الرسمية، ولكنها لم تتلق أي رد.
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