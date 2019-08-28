إجلاء مئات الآلاف إثر سقوط قتيل جراء الأمطار في اليابان

لقي شخص حتفه وأصدرت السلطات أوامر بإجلاء نحو 810 آلاف من منازلهم، اليوم الأربعاء، جراء هطول غزير للأمطار على جنوب غرب اليابان.

وتم تأكيد ما بثته محطة "إن.إتش.كيه" التلفزيونية العامة أنه عثر على رجل بلا حراك داخل سيارة جرفتها المياه في مقاطعة ساجا التي وصل منسوب الأمطار ببعض مناطقها إلى أكثر من أربع بوصات في الساعة.

وأصدرت السلطات أوامر بإجلاء نحو 810 آلاف من منازلهم تحسباً من أي طارئ نتيجة سقوط الأمطار بغزارة.

وحث المتحدث باسم الحكومة يوشيهيدي سوجا في مؤتمر صحفي السكان على "اتخاذ خطوات مثل الإجلاء المبكر حماية لأرواحهم".

كما قال سوجا إن المزيد من الأمطار الغزيرة ستضرب بعض المناطق بشكل متقطع.

وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، تحذيراً طارئاً لسكان جزيرة كيوشو بجنوب البلاد بعد تسجيلها مستويات أمطار قياسية، اليوم الأربعاء، تهدد بحدوث انهيارات أرضية وفيضانات وكوارث طبيعية أخرى.

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وشملت التحذيرات مقاطعات فوكوكا وساجا وناجازاكي في منطقة كيوشو شمالي البلاد، بحسب هيئة الأرصاد الجوية اليابانية.

وتوقعت الهيئة هطول أمطار في مناطق واسعة من الأجزاء الغربية إلى الشمالية من البلاد بسبب منخفض جوي في شمال شرق بحر اليابان.

وتم تسجيل أكثر من 120 ملليمتر من الأمطار في مدينتي ساجا وتاكو في غضون ساعة واحدة، وفقاً للهيئة.

وفي يوليو 2018، تسببت الأمطار الغزيرة في غرب اليابان في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية، ما أسفر عن مقتل أكثر من 220 شخصاً، وهو أكبر عدد من الوفيات الناجمة عن حدث طقسي واحد خلال ثلاثة عقود.