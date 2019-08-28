ترامب يجدد انتقاده للإعلام في بلاده

شن الرئيس الأميركي دونالد ترامب هجوماً جديداً على وسائل الإعلام في بلاده، ووصفها بأنها "خارج نطاق السيطرة تماماً".

جاء ذلك في تغريدة نشرها الرئيس يوم الثلاثاء عبر حسابه على تويتر، علق خلالها على ما أورده موقع "أكسيوس" الأميركي بأن ترامب اقترح قصف الأعاصير بقنابل نووية قبل وصولها إلى اليابسة.

وقال ترامب إن موقع أكسيوس "يريد إحراج الرئيس".

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يشار إلى أن ترامب لطالما انتقد وسائل الإعلام الأميركية ووصفها كثيراً بـ "الكاذبة".

وهاجم الرئيس الأميركي في وقت سابق، القنوات التلفزيونية الأميركية ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي التي اتهمها بممارسة الرقابة على أصحاب الآراء اليمينية.