سعودية تلجأ إلى كندا للمطالبة بسراح أخيها المعاق الذي زج به في السجون -فيديو

أطلقت شابة سعودية قالت إنها لاجئة في كندا حملة للمطالبة بالإفراج عن شقيقها عبد الله الخديدي المعاق والمعتقل منذ عام في سجون السعودية بسبب تغريدات على مواقع التواصل.

وكشفت إيصال عادل الخديدي عن تفاصيل قضية شقيقها، عبر تسجيل فيديو بالعربية والإنكليزية على حساب أطلقته على “تويتر” باسمها إيصال.

وقالت إيصال الخديردي إن عبد الله الذي عاد قبل سنة من الدراسة بالخارج قد اعتقل من داخل منزل الأسرة بطريقة مرعبة وكأنه عنصر إرهابي، حيث حلت 3 سيارات بها 15 عسكري مسلحا برشاشاتهم، ليقتحموا المنزل ويأخذوا شقيقها وهواتف وحواسيب العائلة.

وأضافت بأن أخاها الذي يعاني من مرض القلب، وإعاقة بإحدى يديه، قد تحدى كل هذه الظروف وتمكن من مواصلة دراسته قبل أن يتخرج من الجامعة بشهادة مهندس كهربائي وبمعدل عالي جدا، لكنه لم يجد عملا ما دفعه إلى التعبير عن خيبته عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ووجهت إيصال كلمة إلى ولي العهد السعودي معتبرة أنه إذا كان يريد فعلا الإصلاح في البلاد فإنه يجب أن ينظر إلى ما يحدث في السجون.