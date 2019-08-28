حماس: تفجيرات مشبوهة تخدم الاحتلال

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتبرت حركة حماس، أن التفجيرين اللذين وقعا في مدينة غزة، مساء أمس الثلاثاء، مشبوهان ويخدمان الاحتلال الإسرائيلي، ويستهدفان حاضنة المقاومة الفلسطينية.

وقال المتحدث باسم حركة حماس، فوزي برهوم، اليوم الأربعاء، إن "الأحداث المشبوهة التي جرت في قطاع غزة لا تخدم سوى الاحتلال".

واعتبر برهوم أن أمن المواطنين في قطاع غزة هو "خط أحمر"، وأن وزارة الداخلية، التي تديرها حركة حماس، "لن تسمح بالعبث في أمن غزة".

وتابع: "ما لم يستطع الاحتلال تحقيقه بالحرب على غزة، لن يستطيع أحد أن يحققه بهذه التفجيرات المشبوهة".

وكانت قد أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، فجر اليوم "استشهاد 3 عناصر من الشرطة، وإصابة 3 آخرين جراء تفجيرين منفصلين استهدفا حاجزين للشرطة غرب مدينة غزة".

Advertisements

وقالت في بيان إن الأجهزة الأمنية "تمكنت من وضع أصابعها على الخيوط الأولى لتفاصيل الجريمة النكراء ومنفذيها، وما زالت تتابع التحقيق لكشف ملابساتها كافة، والتي سنعلن عنها في وقت لاحق".

وأضافت أن الشهداء هم سلامة ماجد النديم (32 عاما)، و وائل موسى محمد خليفة (45 عاما)، وعلاء زياد الغرابلي (32 عاما.

وأكدت "أن هذه التفجيرات المشبوهة التي تستهدف خلط الأوراق في الساحة الداخلية هي حوادث معزولة لن تؤثر على تلك الحالة".

يشار إلى أن وزارة الداخلية قد أعلنت، الليلة الماضية، حالة الاستنفار لدى كافة أجهزتها الأمنية والشرطية عقب وقوع الانفجارين.