إنتر ميلان يتوصل لاتفاق لضم سانشيز

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، أليكسيس سانشيز، بات قريبا من الانتقال إلى صفوف إنتر ميلان الإيطالي على سبيل الإعارة.
وقال موقع "سكاي إيطاليا"، إن إنتر توصل لاتفاق بالفعل مع مانشستر يونايتد، يقضي بانتقال سانشيز إلى النيراتزوري، لمدة عام على سبيل الإعارة، دون وجود أي بنود خاصة بالشراء.
ومن المقرر أن يصل سانشيز إلى ميلانو خلال الساعات القليلة المقبلة، من أجل إجراء الكشف الطبي، ومن ثم الإعلان عن الصفقة رسميًا.
واقترح إنتر ميلان دفع حوالي 5 ملايين جنيه إسترليني صافي من راتب اللاعب، والذي بلغ العام الماضي 12 مليونا (قبل خفض 25% من قيمة العقد، بعد فشل التأهل لدوري الأبطال)، في حين سيتم دفع الجزء المتبقي من قبل الشياطين الحمر.
لكن قبل الإعلان الرسمي، فهناك تفاصيل بسيطة بين سانشيز ومانشستر يونايتد، سيتم حسمها صباح اليوم، الأربعاء.
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