دبلوماسي مصري: دول تطمع بإعادة الإمبراطورية العثمانية أو الفارسية 

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الأربعاء 28 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
كتب
أبوظبي الرياض - اليمن
أكد دبلوماسي مصري، بأن دولاً تطمع بإعادة الإمبراطورية العثمانية أو الفارسية.
ويقول مساعد وزير خارجية مصر الأسبق السفير جمال بيومي، في تصريح نشرته صحيفة «البيان» الصادرة اليوم الأربعاء - تابعها "الخليج 365" - "إن «العالم العربي مستهدف من أطراف خارجية، بخاصة أن هنالك دولاً تطمع في منطقتنا وتطمع في إعادة إمبراطوريات انقضى أجلها، سواء الإمبراطورية العثمانية أو الفارسية على سبيل المثال».
ملمحاً إلى محاولات الوقيعة بين القوى العربية المؤثرة، وارتباط تلك المحاولات بهذه المطامع، على أساس أن «أخطر ما يهدد الشعوب العربية هي الفرقة، وأن وحدتنا أهم شيء يجب أن نتمسك به».
ويلفت بيومي في السياق ذاته إلى أن العلاقات بين السعودية والإمارات علاقات استراتيجية راسخة وتمثل «قضية أمن قومي عربي»، ولا يُمكن أبداً الاستماع إلى الدعاية المضادة المُثارة من أطراف صاحبة مصلحة في إفساد تلك العلاقة.
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