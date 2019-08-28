قرارات قضائية إيرانية جديدة تتعلق بالرئيس الإيراني الأسبق "خاتمي"

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الأربعاء 28 أغسطس 2019

خاتمي

كتب طهران - الخليج 365

أصدر القضاء الإيراني قرارات جديدة تتعلق بالرئيس الإيراني الإصلاحي الأسبق، محمد خاتمي، الذي يخضع لحظر إعلامي منذ سنوات.



وكشف المتحدث باسم السلطات القضائية الإيرانية، غلام حسين إسماعيلي، أمس الثلاثاء، أنه تم اتخاذ قرارات جديدة في مجلس الأمن القومي والمحكمة الخاصة برجال الدين، بشأن القيود المفروضة على الرئيس الأسبق.

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مشيراً إلى أنه لا يمكنه الإفصاح عن هذه القرارات.

وأوضح إسماعيلي أن «القيود المفروضة على الرئيس السابق محمد خاتمي لا تعود إلى السلطة القضائية».

يأتي هذا التصريح، على الرغم من تأكيد القضاء الإيراني في وقت سابق أن «الحظر الإعلامي لا يزال مفروضاً على خاتمي، وهو أمر قضائي، وأن أي شخص سينتهك الحظر سيتعرض للمقاضاة».

يذكر أن السلطات الإيرانية تحظر على وسائل الإعلام الإيرانية ذكر اسم خاتمي الذي تولى السلطة بين عامي 1997 و2005، أو نشر صور له