مراقبون: حملة النظام القطري لاعتقال من حضروا حفلاً تكشف هشاشته

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الأربعاء 28 أغسطس 2019
تميم
كتب
الدوحة - الخليج 365
اعتبر مراقبون ومحللون، أن حملة النظام القطري تكشف هشاشته، وعدم وجود تأييد شعبي لسياساته، فيما تكشف من جانب آخر حجم الانتهاكات والقمع الذي يمارسه ضد القطريين.
وتراوحت ردود الفعل، على قيام تنظيم «الحمدين» بتهديد قطريين، وتواتر أنباء عن اعتقال عدد ممن حضروا حفل المطرب السعودي راشد الماجد في لندن، قبل أيام، ما بين السخرية والاستهجان والاستنكار.
وعبَّروا عن استغرابهم من تناقضات تنظيم الحمدين المستمرة، معربين عن أسفهم أن يصل الحال بالنظام القطري أن يعتقل قطريين لحضور حفل فني لمطرب سعودي، بمزاعم ما اسموه «التطبيع مع السعودية».
وهدد محمد السويدي لاعب المنتخب القطري سابقاً،حضور الحفل من القطريين، متهماً إياهم بالخيانة، وبيَّن أن الحكومة ستتدخل وتوقفهم عند حدهم.وقال المغرد القطري بوجاسم: «إن كل القطريين والقطريات الذين حضروا الحفلة سيعتقلون لدى عودتهم ..وشكراً لحكومتنا على تأديب الخونة».
ورد تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية على تغريدة بوجاسم ساخراً من حملة تنظيم «الحمدين»، مشيراً إلى أن نصف الشعب سيسجن بهذا الشكل.من جهته، تساءل الكاتب السعودي خالد الزعتر: «هل يخشى النظام القطري أن تؤثر هذه الخطوة في بقية الشعب القطري وتؤسس للتمرد عليه
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