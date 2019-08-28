صحيفة إماراتية: أوكسجين العالم في خطر 

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الأربعاء 28 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب أبوظبي - الخليج 365

قالت صحيفة خليجية، "بعيداً عن المواضيع السياسية الضاغطة والهامة، وما يشهده العالم من أحداث متسارعة ومستجدات ومتغيرات، تأتي الحرائق الكارثية التي أصابت غابات الأمازون في البرازيل لتشكل رعباً حقيقياً يهدد الجميع، وكانت قرارات قمة مجموعة الـ”7″ التي استضافتها فرنسا معبرة عن حجم الكارثة، وكان التعامل مع النيران وسبل تطويقها بنداً رئيسياً فضلاً عما سببه من توتر بين الاتحاد الأوروبي من جهة والبرازيل من جهة ثانية، حيث تعرضت الأخيرة لانتقادات واسعة حول تعاطيها مع الأزمة الكارثية".

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وأضافت صحيفة "الوطن" الصادرة اليوم الأربعاء - تابعها "الخليج 365" أن أسماء كثيرة أطلقت على غابات الأمازون التي تنتشر على أراضي 8 دول في القارة الأمريكية الجنوبية “اللاتينية”، منها رئة الأرض لكونها تولد 18% من الأوكسجين الذي يتنفسه البشر، فضلاً عن دورها في ضبط عملية التغيير المناخي التي تهدد كوكب الأرض برمته، وهو ما دفع الأمم المتحدة إلى وضع خطة عاجلة لإعادة التشجير بعد إخماد النيران الذي بات بحكم المؤكد أنها تتم بفعل فاعل وليس لسبب طبيعي، كما أن التعامل الذي لم يرق إلى حجم الأزمة أثار استياء رسمياً وشعبياً واسعاً حول العالم، خاصة من قبل أنصار البيئة الذين هالهم عدم التعامل الواجب معها، فضلاً عن الردود شبه الرسمية البرازيلية على الانتقادات ومحاولة الاستخفاف بحجم الكارثة عوضاً عن التعامل مع مصادر النيران والطرق الأهم للتعامل معها في ظل وجود عروض كثيرة من دول مستعدة للتحرك في سبيل المساعدة وتقديم كل ما يلزم لوضع حد لما يجري".

ومضت" وهي إن لقيت تجاوباً سريعاً من أغلب الدول المعنية في القارة الأمريكية، لكنها في الوقت نفسه لم تحظ بموقف فعلي من قبل البرازيل، وهو ما فتح العيون على مرات سابقة بدت فيها كوارث الغابات مرعبة في حين كانت الردود أن هناك من يفضل الزراعة على الغابات الحرجية، كما أن الغابات في تلك المنطقة هي الأهم والأكبر تعتبر شأناً عالمياً ضاغطاً بسبب تأمينها جانباً من الأوكسجين الخاص بالبشر في كل مكان".

وبينت أن "المناخ لا يمكن أن يكون خاضعاً للأهواء أو المصالح الضيقة، فهذه ليست وجهة نظر، بل إنها بالنسبة لمستقبل الكوكب تعبر مسألة حياة أو موت، وهناك أهداف أممية وضعت واتفاقات دولية مثل اتفاق باريس الذي يطلب أوسع تعاون ممكن لتحقيق أحد أهم أهداف الألفية وهو حفظ مناخ الكوكب وعدم خسارة موارده الضرورية لاستمرار الحياة وصيانة الموارد وحفظها بطريقة مستدامة وتنميتها بما يواكب التزايد الهائل بعدد سكان العالم المتسارع".