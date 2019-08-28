نص القرارات الرئاسية بشأن هيئة الدواء المصرية والرقابة الإدارية

الموجز

قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، الموافقة على إنشاء هيئة للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء المصرية، بديلا للهيئة العامة للبحوث والرقابة الدوائية، والهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية.

ونص قرار السيسي الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر الثلاثاء، على نقل العاملين بالهيئات والوزارات والمصالح والجهات المختصة بالرقابة على المستحضرات والمسلتزمات الطبية، إلى المقر الجديد لهيئة الدواء المصرية، الذي سيتم تحديده بمعرفة رئيس مجلس الوزراء.

كان مجلس النواب وافق في يوليو الماضي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية (للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية) وهيئة الدواء المصرية.

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وينص القانون على إنشاء هيئتين، هيئة للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء المصرية.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القرار رقم 424 لسنة 2019، بتجديد تكليف شريف سيف الدين حسين خليل للقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية لمدة عام، اعتبارًا من 30 أغسطس الجاري.

كما أصدر الرئيس، القرار رقم 425 لسنة 2019، بتعيين عمرو عادل علي حسني إبراهيم، نائبًا لرئيس هيئة الرقابة الإدارية بدرجة نائب وزير.

ونشرت الجريدة الرسمية، هذه القرارات.